Путин заявил о попытках НАТО «выйти за географические рамки»

Страны НАТО пытаются расширить зону своего влияния и в нарушение собственных доктрин «выйти за географические рамки» деятельности Североатлантического альянса, заявил президент Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся.
По словам президента, США «втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стараются создавать там новые военно-политические альянсы, руководствуясь «своими собственными корыстными интересами» (цитата по ТАСС).
Путин заявил, что Россия видит эти попытки и вместе с Китаем спокойно на них реагирует: «Укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям».
Российский президент ранее не раз выступал с критикой расширения НАТО, называя это угрозой безопасности страны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс не занимается агрессивным расширением на Восток, страны Восточной Европы самостоятельно решали вступить в блок. В качестве примера он привел Польшу, Латвию и Литву, которые вошли в альянс в конце 1990-х — начале 2000-х годов.
В апреле 2023 года в состав НАТО вошла Финляндия, сейчас рассматривается заявка Швеции.
В мае Столтенберг заявил в интервью The Washington Post, что НАТО останется объединением стран Европы и Северной Америки и не будет принимать в свои ряды страны Азии. «Наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию НАТО», — отмечал он. Летом источник Politico, комментируя сложности с открытием офиса альянса в Японии, говорил, что «НАТО географически ограничивается Северной Атлантикой». «НАТО — это Организация Североатлантического договора», — сказал собеседник издания, добавив, что статьи 5 и 6 о коллективной обороне, которые лежат в основе альянса, также являются «географическими».
Отдельно российские власти заявляют о непосредственной угрозе для страны в случае потенциального вступления в НАТО Украины; вероятное присоединение Киева к блоку Путин называл одной из причин начала военных действий. Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года, этим летом альянс решил упростить для Киева процедуру присоединения. Члены блока при этом исключают возможность вступления Украины до окончания боевых действий.