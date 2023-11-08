17:57 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Лидера оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» оставили под арестом
Лидера молдавской партии «Возрождение» Нестеровского оставили под арестом в СИЗО.
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КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» Александр Нестеровский остается под арестом в СИЗО, суд отклонил запрос адвокатов об его освобождении, сообщил РИА Новости член политбюро политсилы Юрий Витнянский.
Нестеровский является одним из лидеров партии, которая выступает в том числе за сотрудничество с Россией. В сентябре парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение об его аресте и помещении в СИЗО на 30 суток. Сам Нестеровский заявлял журналистам, что не согласен с обвинением. Партия «Возрождение» выдвинула Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы. Восемнадцатого октября суд Кишинева продлил срок ареста Нестеровского еще на 30 суток, это решение было оспорено в Апелляционной палате.
«Сегодняшнее решение Апелляционной палаты, в результате которого Нестеровский продолжает быть изолированным от общества, в очередной раз подтверждает, что судебная система полностью подконтрольна нынешней системе власти, в том числе лично президенту страны Майе Санду. Мы не согласны с этим решением, потому что мы пониманием, что оно является политическим».
По его словам, тем не менее партия продолжит борьбу за справедливость. «В любом случае выборы скоро закончатся, и все попытки власти уничтожить оппозицию, лишить избирателя права голоса напрасны. Мы будем продолжать бороться ровно до тех пор, пока нынешний властный режим не уйдет в историю», — отметил он.
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями, обвиняя их лидеров и членов в финансовых преступлениях. Местные выборы в Молдавии состоялись 5 ноября. Второй тур местных выборов 19 ноября состоится в 265 населенных пунктах Молдавии, а в еще восьми проведут повторные выборы.
Партия «Возрождение» регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри Молдавии. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).