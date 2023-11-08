8 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Минобороны Беларуси: система контроля ДОВСЕ разрушена
Белорусское оборонное ведомство констатирует, что страны-участницы НАТО приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Государства-члены НАТО приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), но альтернативы этому документу не создано, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко.
«Последствия данных действий еще предстоит оценить, но уже очевидно, что система контроля над обычными вооружениями в Европе полностью разрушена», — отметил Ревенко.
Он также подчеркнул, что белорусская сторона всегда соблюдала положения ДОВСЕ. Даже в период пандемии коронавируса Беларусь приостановила верификационную деятельность по договору только после того, как это сделали другие государства.
С июня прошлого года республика была готова снова принимать инспекции. Шел и обмен информацией по ДОВСЕ. Позже Минск решил приостановить действие документа в отношении Польши и Чехии. В Минобороны пояснили, что это ответ на «деструктивную позицию» данных стран.
Также на днях из договора окончательно вышла Россия. НАТО в ответ на это заявило о намерении приостановить свое участие в документе. Например, США собираются сделать это 7 декабря 2023 года, а Канада — с 7 февраля 2024-го.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 государств-участников НАТО и шести стран Варшавского договора. Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Он содержит ограничения для ряда стран по пяти видам вооружений и военной техники: танкам, бронемашинам, артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам.