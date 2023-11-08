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8 ноября, новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Президент Узбекистана встретился с лидером Турции

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.
Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны рассмотрели перспективы расширения двусторонних отношений, наращивания взаимных контактов и товарооборота.

«Подчеркнута важность ускорения совместных проектов и программ в сферах торговли, индустрии, инноваций, энергетики, транспорта, образования, культуры, туризма и других», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, президенты обсудили график предстоящих мероприятий, в том числе подготовку к заседанию Узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

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