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8 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Крутой: Беларусь разделяет подходы РФ на международной арене

Сегодня в Москве состоялся посольский «круглый стол», посвященный урегулированию ситуации вокруг Украины.

Источник: Telegram/ Посольство Беларуси в России

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, выступая на втором по счету посольском «круглом столе» в Москве, посвященном вопросам урегулирования ситуации на Украине, заявил, что республика разделяет подходы РФ на международной арене, сообщили в белорусской дипмиссии.

«Республика Беларусь разделяет основные подходы российской стороны на международной арене. Актуальная информация, полученная по результатам участия в “круглом столе”, будет использоваться в работе посольства».

сказано в сообщении в Telegram-канале дипмиссии Беларуси.

Там отмечено, что в мероприятии приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, а также руководители зарубежных посольств, аккредитованных в Москве.

В своем выступлении Лавров подчеркнул устойчивость национальной экономики, невзирая на тысячи антироссийских санкций, введенных странами коллективного Запада. Он также заверил, что Россия нацелена на соблюдение норм международного права и Устава ООН. При этом Москва заинтересована в усилении роли организаций ШОС и БРИКС на международной арене, подчеркнул министр иностранных дел РФ.

«Российская Федерация считает необходимым расширение состава постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки. В сфере экономики Россия переходит на расчеты с основными торговыми партнерами в альтернативных валютах, что позволяет успешно противостоять санкциям коллективного Запада».

сказано в сообщении посольства Беларуси в России.

Также Сергей Лавров, отвечая на вопросы иностранных посолов, особо подчеркнул «эффективность и ответственный характер работы гражданки Беларуси, доктора юридических наук, спецдокладчика ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елены Довгань», сообщили в белорусской дипмиссии.

Елена Довгань была назначена спецдокладчиком ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека в апреле 2020 года. Церемония ее назначения состоялась в рамках 43-й сессии СПЧ ООН. Елена Довгань стала первым представителем Беларуси, утвержденным на авторитетный и престижный пост независимого международного эксперта Совета по правам человека Организации Объединенных Наций.

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