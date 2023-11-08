8 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Крутой: Беларусь разделяет подходы РФ на международной арене
Сегодня в Москве состоялся посольский «круглый стол», посвященный урегулированию ситуации вокруг Украины.
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, выступая на втором по счету посольском «круглом столе» в Москве, посвященном вопросам урегулирования ситуации на Украине, заявил, что республика разделяет подходы РФ на международной арене, сообщили в белорусской дипмиссии.
«Республика Беларусь разделяет основные подходы российской стороны на международной арене. Актуальная информация, полученная по результатам участия в “круглом столе”, будет использоваться в работе посольства».
Там отмечено, что в мероприятии приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, а также руководители зарубежных посольств, аккредитованных в Москве.
В своем выступлении Лавров подчеркнул устойчивость национальной экономики, невзирая на тысячи антироссийских санкций, введенных странами коллективного Запада. Он также заверил, что Россия нацелена на соблюдение норм международного права и Устава ООН. При этом Москва заинтересована в усилении роли организаций ШОС и БРИКС на международной арене, подчеркнул министр иностранных дел РФ.
«Российская Федерация считает необходимым расширение состава постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки. В сфере экономики Россия переходит на расчеты с основными торговыми партнерами в альтернативных валютах, что позволяет успешно противостоять санкциям коллективного Запада».
Также Сергей Лавров, отвечая на вопросы иностранных посолов, особо подчеркнул «эффективность и ответственный характер работы гражданки Беларуси, доктора юридических наук, спецдокладчика ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елены Довгань», сообщили в белорусской дипмиссии.
Елена Довгань была назначена спецдокладчиком ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека в апреле 2020 года. Церемония ее назначения состоялась в рамках 43-й сессии СПЧ ООН. Елена Довгань стала первым представителем Беларуси, утвержденным на авторитетный и престижный пост независимого международного эксперта Совета по правам человека Организации Объединенных Наций.