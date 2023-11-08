8 ноября, новости Казахстана, источник: РИА Новости
Лавров встретился с главой МИД Казахстана
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана Нуртлеу сотрудничество стран.
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне визита президента России Владимира Путина в Казахстан обсудил с главой МИД страны Муратом Нуртлеу сотрудничество Москвы и Астаны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита Президента Российской Федерации В. В. Путина, а также развитие взаимодействия на международных площадках», — отметили в МИД России.
Сообщается, что встреча прошла в Астане, а обмен мнениями прошел «в присущей стратегическому партнерству и союзничеству дружественной и конструктивной атмосфере».
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Казахстан 9 ноября, где обсудит с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым ключевые вопросы российско-казахстанских отношений. Кроме того, Путин и Токаев по видео примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в городе Костанай. По итогам визита ожидается подписание ряда совместных документов. Президенты также выступят с заявлениями для СМИ.