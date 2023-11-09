09:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Морпехи США проводят учения в 400 км от Петербурга
Учения проходят на юге Финляндии.
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Морская пехота США проводит совместные учения с финскими военными на территории юга Республики. Войска тренируются на полигоне Синдален в районе города Ханко. Участвует в военных маневрах батальон из 250 американцев и финская бригада Уусимаа. Об этом пишет зарубежное издание Yle.
— На самом южном полуострове иностранные военные обучаются боям в условиях холодного архипелага. До этого тренировки батальона проходили в калифорнийской пустыне Мохаве, — передает иностранное издание.
Проходят учения на воде, солдаты изучают медицину. Один из служащих в эфире телепрограммы также рассказал, что им продемонстрировали финский бронетранспортер Pasi.
Кроме того, в конце ноября морпехи пройдут специальные учений под названием Freezing Winds («Ледяные крылья» — прим. Ред.). К ним присоединятся военные из Швеции, Эстонии и Франции.