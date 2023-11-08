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21:25 (мск), источник: Ведомости

Медведев: принятие Украины и Молдавии в ЕС обескровит Европу

Принятие Украины и Молдавии в Евросоюз в перспективе обескровит Европу, что обернется выгодой для США. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

Медведев объяснил, что «новые гордые и прекрасные страны, став микрочленами Евросоюза», будут существовать за счет наиболее экономически развитых стран, а «болгары с прибалтами и прочий второсортный сброд затянет потуже пояса».

По словам зампреда Совбеза, принятие в ЕС Украины и Молдавии будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими последствиями.

Медведев регулярно комментирует актуальную международную повестку в социальных сетях. 29 октября он предложил сравнить масштаб митингов в поддержку Палестины и проукраинские акции, опубликовав две фотографии — с многочисленного митинга в Стамбуле и одной из демонстраций в поддержку Киева, где запечатлены около десятка человек.

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