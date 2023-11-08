8 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Что ожидает оппозиционные силы в Молдове после прошедших выборов
Гость программы «Экспертиза» — общественный деятель, эксперт Владимир Яниев.
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По мнению большинства аналитиков, всеобщие местные выборы в Молдове прошли неудачно для правящей в стране партии. Ни в одном из 11 муниципиев Молдовы кандидаты от PAS не стали примарами и не набрали абсолютного большинства в местных советах.
В то же время, неплохие результаты показали независимые кандидаты и оппозиционные партии, выдвиженцы от которых заняли или займут после второго тура кресла градоначальников самых крупных городов Молдовы.
Есть ли опасность, что власть усилит давление на оппозицию после таких неубедительных результатов на выборах?
Об этом беседуем в программе «Экспертиза» с общественным деятелем, экспертом Владимиром Яниевым.