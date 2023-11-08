В НАТО заявили, что обсуждают с Украиной права нацменьшинств

«Мы со всей серьезность относимся к обеспокоенности Венгрии по поводу меньшинства, это обсуждалось уже не раз. Для этого у нас также есть Совет НАТО-Украина, на котором обсуждаются, в том числе важные для союзников вопросы, как реформы на Украине и права национальных меньшинств. Я также неоднократно поднимал вопрос прав меньшинств с украинским руководством… Я уверен, что опасения могут быть устранены путем диалога между Украиной и союзниками», — сказал он.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Венгрия не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий, в их числе завершение Киевом реформ по обеспечению в стране прав нацменьшинств.