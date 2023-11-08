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21:50 (мск), источник: © РИА Новости

В НАТО заявили, что обсуждают с Украиной права нацменьшинств

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. В НАТО со всей серьезностью относятся к обеспокоенности Венгрии соблюдением прав венгерского меньшинства на Украине, обсуждают эти вопросы с Киевом, в том числе на заседаниях Совета НАТО-Украина, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Венгрии Каталин Новак.

Источник: AFP 2023

«Мы со всей серьезность относимся к обеспокоенности Венгрии по поводу меньшинства, это обсуждалось уже не раз. Для этого у нас также есть Совет НАТО-Украина, на котором обсуждаются, в том числе важные для союзников вопросы, как реформы на Украине и права национальных меньшинств. Я также неоднократно поднимал вопрос прав меньшинств с украинским руководством… Я уверен, что опасения могут быть устранены путем диалога между Украиной и союзниками», — сказал он.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Венгрия не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.

В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий, в их числе завершение Киевом реформ по обеспечению в стране прав нацменьшинств.

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