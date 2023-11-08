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23:08 (мск), источник: ТАСС

ХАМАС выразило сожаление, что арабские страны не могут принять решения по Израилю

В палестинской радикальной группировке предупредили, что они могут потерять «свою легитимность в глазах народа и всего мира», если окажутся «не в состоянии предложить что-то людям, которые борются за свою свободу и защищают исламские святыни».

Источник: AP 2023

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что арабские страны не могут принять ни одного практического решения в отношении Израиля. С такими словами выступил заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури.

«Весь арабский и исламский мир и [их] официальные организации не могут принять ни одного практического решения», — сказал аль-Арури, утверждая, что они могут потерять «свою легитимность в глазах народа и всего мира», если окажутся «не в состоянии предложить что-то людям, которые борются за свою свободу и защищают исламские святыни». «Призываю арабскую и исламскую системы принять практические решения против оккупации и против отношений с США, которые всеми силами противостоят нашему народу», — сказал хамасовец, текст выступления которого опубликован в официальном Telegram-канале движения.

Аль-Арури также выразил сожаление, что действиям Йемена, который официально объявил войну Израилю, препятствуют не только США, но и арабские страны. «В Йемене официально объявили войну, запускают ракеты и беспилотники в сторону [Израиля]. К сожалению, этому противостоят не только американцы, но и арабские страны», — сказал он.

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