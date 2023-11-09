Депутат бундестага рассказал, как поддержка Украины говорит об упадке ЕС

Еврокомиссия в среду рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».
«Обращение ЕС к сомнительным кандидатам на вступление свидетельствует об упадке этой организации. Украина не соответствует критериям вступления. Страна находится в состоянии войны, даже до войны она имела серьезные недостатки демократии и была одной из самых коррумпированных стран в мире», — отметил Быстрон. Его слова приводятся в пресс-релизе партии «Альтернатива для Германии».
Депутат добавил, что до 1990 годов «ЕС постоянно держал таких кандидатов за дверью». «Теперь же он расстилает перед ними красную ковровую дорожку. Неважно, делается ли это по геополитическим причинам или просто в качестве символического жеста для украинцев, деморализованных отсутствием успехов на поле боя, — такое решение в корне неверно», — заключил представитель фракции.
Ранее сообщалось, что формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14—15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.