Дуда назвал приоритет польского президентства в Совете ЕС

Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Еврокомиссия также рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС при условии выполнения девяти условий, включая следование внешней политике Евросоюза. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14—15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
«Расширение Европейского союза — это один из приоритетов польского президентства в Совете ЕС в 2025 году. Поэтому я рад решению Европейской комиссии, которая рекомендует начать переговоры о вступлении с Украиной, Молдавией, Боснией и Герцеговиной, а также предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС», — написал Дуда в соцсети Х.
Он добавил, что Польша «уже давно активно поддерживает стремление этих стран к членству в Европейском союзе».