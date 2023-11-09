02:18 (мск), источник: RT на русском
Пентагон: хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper у побережья Йемена
Пентагон признал, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит хуситами у побережья Йемена.
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Об этом пишет РИА Новости.
«Мы можем подтвердить, что американский военный дистанционно пилотируемый летательный аппарат MQ-9 был сбит у побережья Йемена силами хуситов», — заявили в ведомстве.
Ранее хуситы в Йемене заявили, что сбили американский беспилотник.
Также сообщалось, что в окрестностях базы США в Иракском Курдистане произошёл взрыв.