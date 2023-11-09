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07:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Путину доложили о неожиданных проблемах у пенсионеров: в законодательстве этого не предусмотрели

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ФедералПресс. С 3 ноября 2023 года в России заработал новый механизм процедуры досудебного банкротства для граждан, сумма чьих долгов составляет от 25 тысяч рублей. Процедура призвана помочь пенсионерам и семьям с детьми, с которых взыскивают долги более года.

Источник: Пресс-служба Президента России

Во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства министр экономического развития Максим Решетников отметил, что ранее с пенсионеров могли взыскивать долги без ограничения срока. Это связано с тем, что у них имелся постоянный доход.

«Пенсионеры с этой ситуацией ничего не могли поделать. Год назад вы обратили внимание на этот момент и дали поручение расширить механизм, сделать его доступнее. Соответствующие изменения внесены в закон, и новые правила у нас заработали с 3 ноября этого года», — отметил Решетников.

Стоит отметить, что процедурой могут воспользоваться не только пенсионеры, но и семьи с детьми, с которых взыскивают долги более года, а также граждане, которые не могут расплатиться с долгами более 7 лет.

Досудебное банкротство могут оформить граждане через МФЦ, если сумма долга составляет от 25 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Сообщается, что с начала действия нового закона в МФЦ поступило 30 обращений по банкротству с долгами более 500 тысяч рублей. От пенсионеров на сегодняшний день зафиксировано 4 обращения.

Ранее «ФедералПресс» писал, что во время совещания Владимиру Путину доложили о проблемах достройки онкодиспансера в Комсомольске-на-Амуре. Объект должны были сдать еще в 2021 году.

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