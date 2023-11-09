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07:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Гособвинение назвало мужественным решение присяжных по делу Фургала

Прокурор заявил, что присяжные вынесли такое решение, на которое рассчитывала сторона обвинения.

Источник: AmurMedia

Гособвинение назвало мужественным поступком решение присяжных вынести обвинительный вердикт бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организацию убийств, со ссылкой на корреспондента ТАСС (16+) передает ИА AmurMedia.

«Присяжные вынесли такое решение, на которое мы рассчитывали. Наш долг защитить этот приговор. Наши сограждане набрались мужества найти правду и нашли ее, не отвели глаз», — заявил прокурор на заседании Мособлсуда, где рассматривается жалоба на приговор.

Суд в среду заслушал позицию прокуратуры в прениях сторон и последнее слово части подсудимых. Фургал заявил о невиновности и немотивированности обвинений. «Перед вами вся моя жизнь, уважаемый суд, но прокуратура не нашла ни одного момента в ней, куда бы можно было вставить эти преступления, там нет для них места», — заявил он. Заседание было перенесено на 10 ноября. Суду остается заслушать только последнее слово одного из подсудимых, после чего может быть вынесено решение.

Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках оглашения того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно— Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии. В настоящее время Фургал знакомится с материалами другого уголовного дела в отношении него.

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