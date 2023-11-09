07:15 (мск), источник: AmurMedia.ru
Гособвинение назвало мужественным решение присяжных по делу Фургала
Прокурор заявил, что присяжные вынесли такое решение, на которое рассчитывала сторона обвинения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Гособвинение назвало мужественным поступком решение присяжных вынести обвинительный вердикт бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организацию убийств, со ссылкой на корреспондента ТАСС (16+) передает ИА AmurMedia.
«Присяжные вынесли такое решение, на которое мы рассчитывали. Наш долг защитить этот приговор. Наши сограждане набрались мужества найти правду и нашли ее, не отвели глаз», — заявил прокурор на заседании Мособлсуда, где рассматривается жалоба на приговор.
Суд в среду заслушал позицию прокуратуры в прениях сторон и последнее слово части подсудимых. Фургал заявил о невиновности и немотивированности обвинений. «Перед вами вся моя жизнь, уважаемый суд, но прокуратура не нашла ни одного момента в ней, куда бы можно было вставить эти преступления, там нет для них места», — заявил он. Заседание было перенесено на 10 ноября. Суду остается заслушать только последнее слово одного из подсудимых, после чего может быть вынесено решение.
Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках оглашения того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно— Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии. В настоящее время Фургал знакомится с материалами другого уголовного дела в отношении него.