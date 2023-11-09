07:49 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости
Путин прилетел в Астану для переговоров с президентом Казахстана
Путин прилетел в Астану, где проведет переговоры с президентом Казахстана.
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АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и вместе с ним примет участие в работе форума межрегионального сотрудничества.
Путин приехал в столицу республики по приглашению лидера Казахстана, который лично встретил президента России у трапа самолета. Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, на переговорах стороны планируют «сверить часы» по всему комплексу отношений, включая взаимные инвестиции и сотрудничество в разных областях.
Кроме того, президенты обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Также на встрече обсудят вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
По информации пресс-службы российского лидера, сначала Путин и Токаев проведут беседу в узком составе, затем последуют «обстоятельные российско-казахстанские переговоры». По результатам встречи состоится подписание документов, президенты сделают совместное заявление для СМИ. Также запланирован официальный прием от имени президента Казахстана в честь российского гостя.
Помимо этого, Путин и Токаев по видеосвязи примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае. Тема нынешнего форума: «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».