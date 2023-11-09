Владимир Путин назначил новое руководство для двух омских судов

Так, Владислав Котунов теперь официально возглавляет Ленинский районный суд города Омска. Стоит напомнить, что вся судейская карьера 50-летнего служителя Фемиды связана с Первомайским судом города Омска. С октября 2011 по январь 2014 он отправлял правосудие в качестве судьи, после чего повышен сначала до зампредседателя инстанции, а с октября 2014-го — до ее председателя. Несмотря на то, что полномочия Котунова истекали в феврале 2027 года, Квалификационная коллегия судей согласовала его переход в Ленинский районный суд города Омска — сразу на руководящую должность. Напомним, до утверждения в статусе руководителя Владислава Котунова и. о. председателя названного суда являлась Елена Московец.
Кроме того, президент назначил председателем Горьковского районного суда Омской области Михаила Пичерских. До текущего назначения он являлся судьей Муромцевского районного суда Омской области.
Отметим, полномочия в каждом из случаев выданы на 6-летний срок.
Кроме того, сразу двое новых судей в соответствии с решением Владимира Путина назначены в штат Омского областного суда. Вакантные должности заняли Ольга Котельникова и Анна Савчук. Котельникова отправляет правосудие в различных инстанциях региона с февраля 2013 года. До конца 2016 года она являлась мировым судьей участка № 65 в Октябрьском судебном районе города Омска, после чего утверждена на посту судьи Куйбышевского районного суда города Омска. В свою очередь, Анна Савчук около шести лет отправляла правосудие в Ленинском районном суде города Омска.
Также глава государства утвердил Елену Ларину в должности судьи Арбитражного суда Омской области; Ксению Мадееву — на посту судьи Марьяновского районного суда Омской области, тогда как Оксана Дегтяренко стала судьей Шербакульского районного суда Омской области. Для Дегтяренко и Мадеевой указанные должности являются дебютными судейскими, тогда как Елена Ларина с июля 2018 года являлась судьей Омского районного суда Омской области.