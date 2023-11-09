07:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернаторы всех дальневосточных регионов прибыли в Хабаровск на совет ДФО
Заседание прошло под руководством Юрия Трутнева.
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В Хабаровске прошло заседание совета ДФО под руководством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На совете обсудили несколько важных тем. Одна из них была посвящена прохождению отопительного сезона. По словам Юрия Трутнева, на сегодняшний день показатели готовности объектов ЖКХ неплохие. В целом котельные, тепловые сети и жилищный фонд готовы более чем на 99%.
— Запас топлива в районах тоже достаточен: твердое топливо — 155%; жидкое топливо — 118%. Прошу всех губернаторов к этому вопросу отнестись крайне серьезно. Люди должны себя ощущать в тепле и безопасности, — сказал Юрий Трутнев.
Также на заседании дальневосточных регионов обсудили реализацию механизмов поддержки предприятий, которые входят в ТОР «Патриотическая». Главная цель объединения — расширить производство, а также внедрить новые технологии и разработки. В этом году на развитие ТОР выделили 1,8 миллиарда рублей.
— Надо помогать нашей армии, помогать побеждать. Надо научиться делать все, что необходимо для победы, в России. На локализацию производств, выпуск новых видов продукции и направлена ТОР «Патриотическая», — добавил Юрий Трутнев.
Еще одной темой для обсуждения стал вопрос помощи подшефной территории ДНР. За каждым регионом Дальнего Востока закреплен отдельный район или город. В этом году к работе присоединились Забайкальский край, ЕАО и Чукотский автономный округ.
За два года дальневосточники восстановили школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения, закупили автомобили и специальную технику, а также передали тонны гуманитарной помощи. В 2024 году планируется построить и отремонтировать еще 256 объектов.
Как отметил Юрий Трутнев, за все время работы регионы не просрочили ни один объект. В конце своего выступления он поблагодарил губернаторов и всех дальневосточников за помощь освобожденным территориям и выразил надежду продолжить восстановление ДНР в том же темпе.