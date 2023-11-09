Народный фронт пожаловался на мэрию Челябинска в ФСБ, заявив о бездействии с ущербом на 56 млн

Там уточняют, что речь идет о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.
«В течение четырех лет, начиная с октября 2019 года, Народный фронт и Главное контрольное управление (ГКУ) Челябинской области добиваются возмещения бюджету убытков, причиненных бездействием городских чиновников. Проверка ГКУ, выполненная по обращению общественников с октября по декабрь 2019 года, а затем и суды всех инстанций, вплоть до Верховного суда РФ, подтвердили, что деятельность Комитета дорожного хозяйства (КДХ) и ООО “Нижавтодорстрой” при исполнении госконтракта нанесла бюджету ущерб в размере 56 млн», — комментируют в ОНФ.
В организации напомнили, что в октябре 2019-го они обращались к главе Челябинска Наталье Котовой, чтобы использовать в диалоге с подрядчиком инструмент банковской гарантии, заставить его исправить недостатки (толщина слоя покрытия в среднем оказалась на 30% ниже ГОСТа).
«Проверка ГКУ вскрыла многочисленные нарушения, среди которых подмена протоколов испытаний, использование заключений ненадлежащего эксперта, нарушения в ведении или отсутствие исполнительной документации, журналов работ, дефектных ведомостей и другое. Все это позволяло подрядчику манипулировать показателями объемов. Эксперты подтвердили, что толщина асфальта не отвечала нормативам: в 27,8% случаев отбора проб ГОСТ был не соблюден. А также обнаружили, что КДХ, зная о расхождениях в показателях площади покрытия и протяженности дорог, не стал пересчитывать стоимость работ по госконтракту, оплатив работы по документам исполнителя», — говорят общественники.
Игнорируя выявленные экспертами нарушения, ряд которых имеют признаки уголовно наказуемых, заказчик решил оспаривать акт ГКУ.
«В целях прекращения негативной практики, когда чиновники в спорах с надзорными органами встают на сторону подрядчиков, Народный фронт обратился также к губернатору Челябинской области с просьбой провести внутреннюю проверку по перечисленным фактам, а также взять под личный контроль вопрос о возвращении в бюджет ущерба в полном объеме», — говорится в комментарии.