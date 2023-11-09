Москве нечего терять: ученый из Владивостока объяснил отношения России с Северной Кореей

«Есть несколько факторов, которые сближают страны. Помимо Сирии, Северная Корея — единственный член ООН, признающий Крым, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон российскими территориями. Готовность Северной Кореи открыто бросить вызов Западу и выступить в поддержку России также имеет для Москвы ценность», — пишет ученый в своей статье на сайте eurasiareview.
По мнению Лукина, маршрут последнего визита Ким Чен Ына на Дальний Восток не оставил никаких сомнений в том, что КНДР интересует развитие военных и технологических связей с Россией.
Ученый уверен, что Россия стала поддерживать КНДР еще сильнее на фоне того, что Южная Корея выразила поддержку Украине и продолжает поставлять туда оружие. В то же время Пхеньян может ставить перед собой краткосрочные цели в отношениях с Россией: получить деньги, нефть и продовольствие.
«Но именно долгосрочный расчет баланса сил, вероятно, больше всего привлекает Ким Чен Ына. Ядерное оружие позволило Северной Корее чувствовать себя в безопасности. Но, как и любое оружие, оно подвержено технологическому старению», — говорится в публикации.
Кроме того, ядерное оружие мало чем может помочь Ким Чен Ыну в большинстве кризисных сценариев. И на фоне создания коалиции из США, Южной Кореи и Японии КНДР должен срочно искать союзников для себя. Ими, как и в эпоху холодной войны, станут Россия и Китай.
«Но на этот раз распределение ролей будет другим. Китай останется главным экономическим спонсором и дипломатическим защитником, в то время как Россия будет играть роль главного военного партнера. Москва будет рада такой роли хотя бы потому, что ей нечего терять в отношениях с Вашингтоном, Сеулом и Токио», — резюмировал эксперт.
Напомним, после Восточного экономического форума состоялся визит Ким Чен Ына на Дальний Восток. Северокорейский лидер побывал во Владивостоке и на космодроме Восточный.