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08:39 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Президенты Азербайджана, Ирана и Таджикистана прибыли в Ташкент

Главы государств примут участие в работе 16-го саммита Организации экономического сотрудничества.

Источник: Uznews

Сегодня, 9 ноября, в столицу Узбекистана прибыли президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Иброхим Раиси и Таджикистана Эмомали Рахмон.

В аэропорту Ташкента высоких гостей встречали премьер-министр Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Напомним, сегодня состоится заседание саммита ОЭС высшего уровня. На его полях предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.

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