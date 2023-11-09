08:39 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Президенты Азербайджана, Ирана и Таджикистана прибыли в Ташкент
Главы государств примут участие в работе 16-го саммита Организации экономического сотрудничества.
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Сегодня, 9 ноября, в столицу Узбекистана прибыли президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Иброхим Раиси и Таджикистана Эмомали Рахмон.
В аэропорту Ташкента высоких гостей встречали премьер-министр Абдулла Арипов и другие официальные лица.
Напомним, сегодня состоится заседание саммита ОЭС высшего уровня. На его полях предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.