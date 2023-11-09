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Палестино-израильский конфликт
08:25 (мск), источник: АиФ Уфа

Президент России Владимир Путин назначил трех судей в Башкирии

Опубликован соответствующий указ главы государства.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил трех судей в Башкирии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Судьей Верховного суда Башкирии назначен Артур Гималетдинов.

Ольга Огородникова стала судьей Белебеевского городского суда, Яна Фархутдинова — Белорецкого межрайонного суда, Вера Захарова — Демского районного суда, Альфия Волкова — Нефтекамского городского суда, Лира Захарова — Чишминского городского суда.

Также судьей Арбитражного суда назначена Нина Коннова.

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