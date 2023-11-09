10:09 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Фуркат Сидиков стал послом сразу в трёх странах: в США, Бразилии и Канаде
Посол Узбекистана в США и Бразилии Фуркат Сидиков назначен послом Канады по совместительству со штаб-квартирой в Вашингтоне.
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Посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков назначен по совместительству послом в Канаде со штаб-квартирой в Вашингтоне.
Верительные грамоты Фуркат Сидиков в качестве посла США вручил Джо Байдену в начале мая, в октябре он вручил копии верительных грамот о назначении послом в Бразилии со штаб-квартирой в Вашингтоне.
До назначения в Вашингтон Фуркат Сидиков работал первым заместителем министра иностранных дел. С 2002 года в системе МИД, занимал различные посты, в том числе в посольстве Узбекистана в США, посла в Пакистане, заместителя, первого заместителя министра.
Фуркат Сидиков сменил Жавлона Вахабова, который в 2017—2023 годах являлся послом Узбекистана в США, а также по совместительству в Канаде и Бразилии.