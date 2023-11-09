Лукашенко: Беларусь заинтересована в динамичном взаимодействии с Камбоджей

В поздравлении президент отметил, что за последние годы Камбоджа сумела достичь «значительного прогресса в развитии человеческого потенциала, социальном преобразовании, модернизации всех сфер жизни».
При этом он подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована придать взаимодействию с этой страной «более динамичный и практический характер», особенно в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, электротранспорт, нефтепереработка, фармацевтика, наука и образование.
Лукашенко также убежден, что совместно Беларусь и Камбоджа смогут найти точки для роста двустороннего сотрудничества.
Белорусский лидер пожелал королю Камбоджи счастья и крепкого здоровья, а народу королевства — мира и процветания.
Как отмечают в белорусском МИД, Минск рассматривает Камбоджу как перспективного партнера в регионе Юго-Восточной Азии и стремится к расширению взаимодействия по широкому кругу направлений.
Белорусский экспорт в эту страну в основном состоит из тракторов, калийных удобрений, шин, пушно-мехового сырья и спецтехники.
Камбоджа в свою очередь экспортирует в Беларусь текстиль, обувь и велосипеды.