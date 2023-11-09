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08:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Щитовую во Владивостоке исключат из границ запретной зоны

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин дал поручение минобороны по Щитовой. Там земельный участок входит в зону военного объекта.

Источник: РИА "Новости"

«Минобороны России рассмотреть возможность исключения земельного участка на Щитовой (бухта Горностай) из границ запретной зоны военного объекта», — говорится в поручении на сайте Кремля.

Также под вопрос поставлена возможность исключения из границ запретной зоны земельных участков в садоводческих товариществах в Уссурийске, поселке Партизан, селе Дубовый Ключ. Кроме того, в собственность муниципалитета Уссурийска могут перейти неиспользуемые земельные участки общей площадью около 50 гектаров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин утвердил поручения по развитию городов Дальнего Востока. В Приморье планируется ряд изменений.

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