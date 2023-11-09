Щитовую во Владивостоке исключат из границ запретной зоны

«Минобороны России рассмотреть возможность исключения земельного участка на Щитовой (бухта Горностай) из границ запретной зоны военного объекта», — говорится в поручении на сайте Кремля.
Также под вопрос поставлена возможность исключения из границ запретной зоны земельных участков в садоводческих товариществах в Уссурийске, поселке Партизан, селе Дубовый Ключ. Кроме того, в собственность муниципалитета Уссурийска могут перейти неиспользуемые земельные участки общей площадью около 50 гектаров.
Напомним, президент РФ Владимир Путин утвердил поручения по развитию городов Дальнего Востока. В Приморье планируется ряд изменений.