10:36 (мск), источник: Клопс.ru
Калининградцы смогут выбрать президента России в тестовом режиме
Проверка системы голосования пройдёт с 15 по 17 ноября.
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В Калининградской области протестируют систему электронного голосования перед президентскими выборами 2024 года. Об этом сообщили на портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Само голосование пройдёт с 8:00 15 ноября до 20:00 17-го числа. Для того чтобы принять участие в общероссийской тренировке, необходимо до 13 ноября подать заявку на госуслугах. После этого в личный кабинет придёт сообщение: «“Учтено” — ваш статус участника тренировки ДЭГ подтверждён». В указанное время нужно будет войти в систему либо на компьютере, либо в приложении на телефоне и проголосовать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не принял решение баллотироваться на новый срок.