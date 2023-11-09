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10:36 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградцы смогут выбрать президента России в тестовом режиме

Проверка системы голосования пройдёт с 15 по 17 ноября.

Источник: Reuters

В Калининградской области протестируют систему электронного голосования перед президентскими выборами 2024 года. Об этом сообщили на портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Само голосование пройдёт с 8:00 15 ноября до 20:00 17-го числа. Для того чтобы принять участие в общероссийской тренировке, необходимо до 13 ноября подать заявку на госуслугах. После этого в личный кабинет придёт сообщение: «“Учтено” — ваш статус участника тренировки ДЭГ подтверждён». В указанное время нужно будет войти в систему либо на компьютере, либо в приложении на телефоне и проголосовать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не принял решение баллотироваться на новый срок.

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