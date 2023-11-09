Беларусь прекратила действие соглашения с Украиной об аттестации кадров

«Прекратить действие соглашения между правительством Беларуси и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации», — говорится в постановлении.
Международный договор был подписан сторонами 16 мая 2000 года в белорусской столице.
Теперь белорусскому внешнеполитическому ведомству предстоит по поручению Совмина уведомить украинскую сторону о прекращении действия данного межправсоглашения.
В последнее время Киев регулярно заявляет о выходе из ряда соглашений с Беларусью, в свою очередь Минск принимает аналогичные решения.
Так, было прекращено сотрудничество двух стран в области технической защиты информации.
Также разорваны договоры о гарантиях в области пенсионного обеспечения, авиационного поиска и спасения, налоговое соглашение, договор об условиях и порядке обмена жилых помещений.
Позже Минск приостановил действие межправительственных соглашений с Украиной о принципах сотрудничества в области связи и о военно-техническом сотрудничестве, а также о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей.
Белорусское правительство прекратило действие соглашения о сотрудничестве в области молодежной политики, соглашение о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли.
Помимо этого, 1 ноября палата представителей Беларуси приняла законопроект о прекращении действия соглашения с Украиной о совместном контроле в пунктах пропуска на госгранице. Это сделано в ответ на такой же шаг украинской стороны.