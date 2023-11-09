08:23 (мск), источник: АиФ Уфа
Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусом
Он ушел на самоизоляцию.
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Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусом. Информацию UFA.AIF.RU подтвердили в его пресс-службе.
Тест на коронавирус уже известен — он положительный. В связи с этим глава региона ушел на самоизоляцию. Работать он продолжает дистанционно.
Напомним, с октября в республике вновь начался рост заболеваемости коронавирусом. В настоящее время фиксируется уже более 100 случаев в сутки.