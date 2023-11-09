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08:23 (мск), источник: АиФ Уфа

Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусом

Он ушел на самоизоляцию.

Источник: администрация главы республики Башкортостан

Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусом. Информацию UFA.AIF.RU подтвердили в его пресс-службе.

Тест на коронавирус уже известен — он положительный. В связи с этим глава региона ушел на самоизоляцию. Работать он продолжает дистанционно.

Напомним, с октября в республике вновь начался рост заболеваемости коронавирусом. В настоящее время фиксируется уже более 100 случаев в сутки.

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