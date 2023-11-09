Главное
Палестино-израильский конфликт
09:17 (мск), источник: Известия

Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии

Российской группировке войск в Сирии на авиабазе Хмейним вручили орден Суворова за героизм и мужество. Орден вручил замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Об этом 9 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Указом президента Российской Федерации российская группировка войск в Сирии награждена орденом Суворова за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения операции по поддержанию международного мира», — говорится в сообщении.

В торжественной церемонии приняли участие командование и личный состав группировки войск РФ в Сирии, представители вооруженных сил САР и ряд приглашенных гостей.

«Сегодня, в значимый исторический день, я горжусь тем, что прикрепляю к боевому знамени группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова», — приводит Минобороны слова Евкурова в ходе его выступления перед личным составом группировки.

Евкуров отметил, что военнослужащие ВС РФ, выполняющие задачи на территории Сирии, демонстрируют пример служения Отечеству и верность традициям российских войск.

Также в ходе церемонии замминистра обороны РФ Тимур Иванов передал помощнику командующего группировкой по работе с верующими военнослужащими протоирею Игорю Любченко икону «Спас Нерукотворный».

Накануне Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили в провинции Идлиб пункт управления и подземные укрытия боевиков, причастных к обстрелам военнослужащих правительственных войск Сирии, сообщал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Также представители ЦПВС провели гуманитарную акцию в провинции Хасеке, нуждающемуся населению выданы продовольственные наборы общим весом 2,8 т. Помимо этого, из оккупированной США зоны Эт-Танф, где сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, российскими силами был обеспечен выход 61 беженца.

Днем ранее, 7 ноября, ВКС России поразили подземное укрытие боевиков, от обстрела которых погибли двое военнослужащих правительственных войск Сирии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Магазину — дома: власти против запрета алкоголя в маркетах и кафе на первых этажах
Труднодоступная помощь: почему селу не хватает медиков
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта