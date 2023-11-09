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08:32 (мск), источник: Ura.ru

Путин назначил новых судей в Пермском крае

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил ряд судей в Пермском крае. Благодаря этому перестала быть вакантной должность заместителя председателя Индустриального райсуда Перми.

«Указом главы государства Валентин Мазунин назначен на должность заместителя председателя Индустриального районного суда», — сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. Другой важной перестановкой стал переход судьи Пермского краевого суда Ирины Кляусовой на работу во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Новые судьи появились в Большой Соснове (Антонина Сергеева), Красновишерске (Елена Никулина), Нытве (Анастасия Михайлова). В Пермский районный суд пришла Юлия Асланова. Также судьи назначены в суды Перми: Елена Щеколдина в Мотовилихинский, а Диана Жужгова — в Орджоникидзевский.

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