11:06 (мск), источник: Комсомольская правда
Президент России наградил четверых свердловчан
Владимир Путин отметил рабочего, библиотекаря и двух ученых из Свердловской области.
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Президент России наградил четырех свердловчан. Владимир Путин отметил достижения рабочего Андрея Лапшина, библиотекаря Светлану Одиноких и двух ученых УрГЭУ: Максима Марамыгина и Ольги Чугуновой. Информация об этом появилась на портале правовой информации 8 ноября.
— За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Андрею Лапшину, Светлане Одиноких. За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов наградить Почетной грамотой президента РФ Максима Марамыгина, Ольгу Чугунову, — говорится в распоряжении, подписанном президентом.
Известно, что Лапшин сотрудник РЖД, как и Одиноких. Марамыгин глава института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ, а Чугунова заведует кафедрой технологии питания.
Ранее стало известно, что Путин также наградил орденом свердловского министра Николая Смирнова. Об этом сообщается в официальном указе о награждении госнаградами.