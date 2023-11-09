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08:40 (мск), источник: МК.RU Иркутск

Арест мэра Катангского района Сергея Чонского: когда «на грани» стало «за гранью»

Он опять погорел на горючке, как и в прошлый раз, когда его сняли.

В Приангарье задержан один из самых харизматичных глав территорий региона — мэр Катангского района Сергей Чонский. У себя в районе Чонский был очень популярным — почти так же, как Вадим Семёнов в Черемхово. И тут бац! — и арест. За что? Напомним, в октябре силовики взяли под арест еще одного мэра — мэра Тулуна Юрия Карих.

Следственное управления Следственного комитета РФ по Иркутской области сообщило о своих подозрениях: Сергей Чонский набрал взяток летом 2023 года в сумме 4,7 миллиона рублей — за поставку в район дизтоплива и бензина. Якобы (еще не доказано в суде) мэр Катанги несколько раз брал деньги у предпринимателя за то, что тот выиграет аукцион на поставку и с ним заключат муниципальный контракт. Сначала взял Чонский, потом взяли самого Чонского. Вот только очень интересно: неужели 57-летний Чонский, бывший некогда бизнесменом, а с 2010 года занявший кресло руководитель большого северного сурового района, не представлял рисков — учитывая усилившуюся борьбу с коррупцией, особенно на фоне внешнеполитической ситуации? Или ушел в полный отрыв от реальности, живя по принципу «мы далеко, до нас не достать»?

А ведь совсем недавно — 6 июля 2022 года — Сергея Чонского уже вытаскивали из теплого мэрского кресла по решению суда. До этого два года прокуратура требовала от думы района лишить его мэрских полномочий за утрату доверия и конфликт интересов. Дума отчаянно сопротивлялась, да и сами суды были против прокурорских требований: сначала районный суд отказал в удовлетворении иска прокурора и снятии Чонского с должности, потом Иркутский областной суд поддержал суд первой инстанции. Прокуратура дошла до Восьмого кассационного суда первой юрисдикции и добилась-таки своего: Иркутский областной суд, получив дело Чонского «сверху», постановил: отрешить от насиженного кресла!

За что же тогда убрали мэра Катанги? Проведенная прокуратурой проверка показала, что Чонский еще до проведения торгов оформил у нефтяной компании заем сырой нефти. Эта нефть была отгружена потребителю с использованием автомобилей сына Сергея Чонского. А аукцион стал простой формальностью. Стоимость 800 тонн нефти составила более 34 миллионов рублей.

Вот только тогда Сергей Юрьевич не растерялся: записал обращение к жителям территории с разъяснением, за что его сняли. В своем обращении к народу Чонский пояснил, что сын ему попросту помог, так как никто не соглашался возить нефть и нефтепродукты в Катангский район, а отопительный сезон никто не отменял. И в этом свете он выглядел ангельски белым и абсолютно пушистым, ведь заботился о детсадах, школах и больницах. И жители Сергею Юрьевичу поверили. Ну, а как тут не поверить: его сын и племянник, рискуя техникой и жизнями, привозят нефть, дизтопливо, бензин. Медаль обоим! В общем, все поверили — кроме тех, кто знаком с конкурсной документацией на торги по поиску подрядчика для доставки нефти. По которой 600 тонн топлива нужно привезти в апреле за 10 дней, когда зимники уже начали подтаивать. Условиями документации создавалось преимущество для одной компании.

Но снятый Сергей Чонский гнул свою линию, не желая покидать любимый кабинет: он дождался решения думы района о назначении досрочных выборов и тут же подал документы на то же самое креслице. 11 сентября 2022 года он набрал 41,7% голосов избирателей и снова стал мэром.

А что же произошло сейчас? Сергея Юрьевича «повязали» на той же нефти. И дизтопливе с бензином заодно. Следователи сообщили о взятке, которую Чонскому дали предприниматели. Журналисты, подняв материалы с сайта госзакупок, обнаружили, что в 2023 году Катангский район объявлял два тендера на поставку нефтепродуктов на 20 миллионов рублей. Контракт при этом был только один — с компанией «Сибтэк» из Иркутска на 10 миллионов. Сроки поставки 68,6 тонны зимнего дизельного топлива — семь дней после заключения контракта. Способ поставки — автомобильным и водным транспортом. По данным портала, контракт полностью выполнен, нареканий к поставщику нет. Также «Сибтэк» в 2023 году по трем контрактам поставил в Катангский район бензин на 1,46 миллиона рублей.

В администрации Катангского района ситуацию с топливом, завозами и арестом мэра комментировать отказываются наотрез.

Чонского поместили под стражу до 3 января 2024 года. Врио мэра, как и после его отставки, стала первый зам Евгения Васильева.

В Катангу отправлен «правительственный десант» в составе министра ЖКХ Анатолия Никитина и его сотрудников. Им предстоит отследить подготовку к отопительному сезону, которая, конечно же, закончена — но вопрос в том, как она была принята.

А теперь остается только ждать: кто рискнет выйти на выборы мэра Катангского района?

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