08:40 (мск), источник: МК.RU Иркутск
Арест мэра Катангского района Сергея Чонского: когда «на грани» стало «за гранью»
Он опять погорел на горючке, как и в прошлый раз, когда его сняли.
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В Приангарье задержан один из самых харизматичных глав территорий региона — мэр Катангского района Сергей Чонский. У себя в районе Чонский был очень популярным — почти так же, как Вадим Семёнов в Черемхово. И тут бац! — и арест. За что? Напомним, в октябре силовики взяли под арест еще одного мэра — мэра Тулуна Юрия Карих.
Следственное управления Следственного комитета РФ по Иркутской области сообщило о своих подозрениях: Сергей Чонский набрал взяток летом 2023 года в сумме 4,7 миллиона рублей — за поставку в район дизтоплива и бензина. Якобы (еще не доказано в суде) мэр Катанги несколько раз брал деньги у предпринимателя за то, что тот выиграет аукцион на поставку и с ним заключат муниципальный контракт. Сначала взял Чонский, потом взяли самого Чонского. Вот только очень интересно: неужели 57-летний Чонский, бывший некогда бизнесменом, а с 2010 года занявший кресло руководитель большого северного сурового района, не представлял рисков — учитывая усилившуюся борьбу с коррупцией, особенно на фоне внешнеполитической ситуации? Или ушел в полный отрыв от реальности, живя по принципу «мы далеко, до нас не достать»?
За что же тогда убрали мэра Катанги? Проведенная прокуратурой проверка показала, что Чонский еще до проведения торгов оформил у нефтяной компании заем сырой нефти. Эта нефть была отгружена потребителю с использованием автомобилей сына Сергея Чонского. А аукцион стал простой формальностью. Стоимость 800 тонн нефти составила более 34 миллионов рублей.
Вот только тогда Сергей Юрьевич не растерялся: записал обращение к жителям территории с разъяснением, за что его сняли. В своем обращении к народу Чонский пояснил, что сын ему попросту помог, так как никто не соглашался возить нефть и нефтепродукты в Катангский район, а отопительный сезон никто не отменял. И в этом свете он выглядел ангельски белым и абсолютно пушистым, ведь заботился о детсадах, школах и больницах. И жители Сергею Юрьевичу поверили. Ну, а как тут не поверить: его сын и племянник, рискуя техникой и жизнями, привозят нефть, дизтопливо, бензин. Медаль обоим! В общем, все поверили — кроме тех, кто знаком с конкурсной документацией на торги по поиску подрядчика для доставки нефти. По которой 600 тонн топлива нужно привезти в апреле за 10 дней, когда зимники уже начали подтаивать. Условиями документации создавалось преимущество для одной компании.
Но снятый Сергей Чонский гнул свою линию, не желая покидать любимый кабинет: он дождался решения думы района о назначении досрочных выборов и тут же подал документы на то же самое креслице. 11 сентября 2022 года он набрал 41,7% голосов избирателей и снова стал мэром.
А что же произошло сейчас? Сергея Юрьевича «повязали» на той же нефти. И дизтопливе с бензином заодно. Следователи сообщили о взятке, которую Чонскому дали предприниматели. Журналисты, подняв материалы с сайта госзакупок, обнаружили, что в 2023 году Катангский район объявлял два тендера на поставку нефтепродуктов на 20 миллионов рублей. Контракт при этом был только один — с компанией «Сибтэк» из Иркутска на 10 миллионов. Сроки поставки 68,6 тонны зимнего дизельного топлива — семь дней после заключения контракта. Способ поставки — автомобильным и водным транспортом. По данным портала, контракт полностью выполнен, нареканий к поставщику нет. Также «Сибтэк» в 2023 году по трем контрактам поставил в Катангский район бензин на 1,46 миллиона рублей.
В администрации Катангского района ситуацию с топливом, завозами и арестом мэра комментировать отказываются наотрез.
В Катангу отправлен «правительственный десант» в составе министра ЖКХ Анатолия Никитина и его сотрудников. Им предстоит отследить подготовку к отопительному сезону, которая, конечно же, закончена — но вопрос в том, как она была принята.
А теперь остается только ждать: кто рискнет выйти на выборы мэра Катангского района?