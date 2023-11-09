09:10 (мск), источник: АиФ Воронеж
Раненного воронежского пулемётчика наградили медалью «За храбрость»
Владимир Непейвода отправился служить добровольцем.
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47-летнего пулемётчика из Кантемировского района Владимира Непейвода с позывным «Водяной» наградили медалью «За храбрость» второй степени, сообщили в пресс-службе районной администрации.
Владимир отправился служить добровольцем. Был наводчиком станкового противотанкового гранатомета. В зоне СВО он находился с февраля до середины апреля 2023 года.
«У меня четверо детей, младшему восемь лет, у старшей дочери двое деток. Кому-то нужно защищать их. А защита Отечества — это должно быть у каждого в душе. Со мной служили такие же по духу и убеждениям ребята. За моими плечами богатый воинский опыт, чтобы постоять за своих. Под обстрел противника попал, когда шел с боевыми товарищами на передовую линию под Бахмутом. Поскольку пулеметчик считается значимой единицей, то меня снайпер и подбил. Получил пулевое ранение в ногу. Пришлось выползать в одиночку к своим почти три часа. Подмогу ждать не стал, ведь сразу налетают вражеские дроны или накрывают минометами», — рассказал боец.
В настоящее время военнослужащий находится на лечении.