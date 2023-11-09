Главное
Палестино-израильский конфликт
10:18 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Парламент Молдовы проведет очередное пленарное заседание — что в повестке дня?

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Парламент Молдовы проведет в четверг очередное пленарное заседание, накануне постоянное бюро утвердило его повестку дня.

Источник: Sputnik.md

Депутатам предстоит рассмотреть восемь проектов по гармонизации национальной нормативной базы с положениями законодательства ЕС, в том числе:

  • поправки к Закону о природном газе и Закону о стимулировании использования энергии из возобновляемых источников;
  • проект закона о защите коммерческой тайны;
  • изменения в области авторских и смежных прав;
  • проект закона о мерах защиты от вредных для растений организмов;
  • проект закона об официальном контроле в агропродовольственном секторе.

Парламентарии также рассмотрят в первом чтении проект Земельного кодекса, проект закона о правах ребенка, а также поправки к некоторым нормативным актам для приведения их в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.

Также на заседании в четверг будет обсуждаться ратификация пяти соглашений, заключенных между Республикой Молдова и Европейским союзом, Банком развития Совета Европы, Французским агентством развития, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

В повестку пленарного заседания также включен ряд законодательных инициатив, которые депутаты рассмотрят во втором чтении. Предстоит обсудить и проект постановления о назначении члена Совета по надзору и развитию национального публичного поставщика медиауслуг.

 Погранполиция: на нескольких КПП в Молдове - по-прежнему большой поток людей
Транзит транспорта в Молдову через Венгрию временно разрешили без авторизаций
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикаэкологияэнергетика