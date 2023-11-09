Парламент Молдовы проведет очередное пленарное заседание — что в повестке дня?

Депутатам предстоит рассмотреть восемь проектов по гармонизации национальной нормативной базы с положениями законодательства ЕС, в том числе:
Парламентарии также рассмотрят в первом чтении проект Земельного кодекса, проект закона о правах ребенка, а также поправки к некоторым нормативным актам для приведения их в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.
Также на заседании в четверг будет обсуждаться ратификация пяти соглашений, заключенных между Республикой Молдова и Европейским союзом, Банком развития Совета Европы, Французским агентством развития, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
В повестку пленарного заседания также включен ряд законодательных инициатив, которые депутаты рассмотрят во втором чтении. Предстоит обсудить и проект постановления о назначении члена Совета по надзору и развитию национального публичного поставщика медиауслуг.