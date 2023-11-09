10:17 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Президент России наградил первого вице-губернатора Воронежской области
Сергея Трухачева Указом Владимира Путина от 8 ноября наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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В документе говорится, что первый вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области удостоен награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
48-летний Сергей Трухачев служит заместителем губернатора с ноября 2018 года.