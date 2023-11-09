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10:17 (мск), источник: МК.RU Воронеж

Президент России наградил первого вице-губернатора Воронежской области

Сергея Трухачева Указом Владимира Путина от 8 ноября наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Источник: пресс-служба правительства Воронежской области

В документе говорится, что первый вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области удостоен награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

48-летний Сергей Трухачев служит заместителем губернатора с ноября 2018 года.

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