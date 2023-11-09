10:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Орденом мужества наградили командира батальона из Апастова Булата Бадрутдинова
Этой чести он был удостоен за проявленную доблесть.
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Орденом мужества наградили командира батальона из Апастова Булата Бадрутдинова. Этой чести он был удостоен за проявленную доблесть.
Булат с октября 2022 года участвует в спецоперации. Он решил не оставаться в стороне и в числе первых идти на передовую. Его родители выразили слова гордости за сына.
Боец из Апастова окончил местную среднюю школу. После поступил в танковое училище. Также на протяжении десяти лет служил в Екатеринбурге.
Напомним, в Казани формируют личные фонды участников спецоперации.