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Палестино-израильский конфликт
10:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Орденом мужества наградили командира батальона из Апастова Булата Бадрутдинова

Этой чести он был удостоен за проявленную доблесть.

Источник: Комсомольская правда

Орденом мужества наградили командира батальона из Апастова Булата Бадрутдинова. Этой чести он был удостоен за проявленную доблесть.

Булат с октября 2022 года участвует в спецоперации. Он решил не оставаться в стороне и в числе первых идти на передовую. Его родители выразили слова гордости за сына.

Боец из Апастова окончил местную среднюю школу. После поступил в танковое училище. Также на протяжении десяти лет служил в Екатеринбурге.

Напомним, в Казани формируют личные фонды участников спецоперации.

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