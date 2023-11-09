10:23 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Путин поручил запустить скоростной поезд из Комсомольска в Хабаровск
Глава страны дал поручения федеральному правительству по развитию Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, сообщает Kremlin.ru.
Напомним, совещание проходило во Владивостоке 11 сентября этого года. В рамках него глава страны дал ряд поручений федеральному правительству по развитию Хабаровск, Комсомольска-на-Амуре, а также инфраструктурных проектов на территории Хабаровского края.
Так, Владимир Путин поручил запустить скоростной поезд из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации и открытым акционерным обществом “Российские железные дороги” рассмотреть возможность запуска скоростного поезда по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск», — сообщается в Перечне поручений.