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10:23 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Путин поручил запустить скоростной поезд из Комсомольска в Хабаровск

Глава страны дал поручения федеральному правительству по развитию Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, сообщает Kremlin.ru.

Напомним, совещание проходило во Владивостоке 11 сентября этого года. В рамках него глава страны дал ряд поручений федеральному правительству по развитию Хабаровск, Комсомольска-на-Амуре, а также инфраструктурных проектов на территории Хабаровского края.

Так, Владимир Путин поручил запустить скоростной поезд из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации и открытым акционерным обществом “Российские железные дороги” рассмотреть возможность запуска скоростного поезда по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск», — сообщается в Перечне поручений.

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