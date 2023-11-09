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10:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Президент России Владимир Путин назначил 3 судей в Воронежской области

Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в воронежские суды. Виолетта Афанасьева и Светлана Тихомирова назначены судьями Ленинского райсуда Воронежа, Людмила Шлыкова — судьей Новоусманского райсуда. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 8 ноября.

В соответствии с этим же указом главы государства Николай Косенков был назначен заместителем председателя Воронежского областного суда на шестилетний срок полномочий.

В конце сентября 2023 года указом президента Владимира Путина были назначены семь судей в воронежские суды и судья 19-го арбитражного апелляционного суда, территориально располагающегося в Воронеже.

Как ранее сообщало РИА «Воронеж», в регионе объявили об открытии пяти вакантных должностей в судах. Заявки от кандидатов принимают до 24 ноября включительно.

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