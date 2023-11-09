10:32 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
Мэр Перми Эдуард Соснин стал многодетным отцом
ПЕРМЬ, 9 ноября, ФедералПресс. В семье главы столицы Прикамья произошло пополнение. Накануне вечером у Эдуарда Соснина родилась дочь.
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«Вчера в 22:35 я снова стал папой. Появилась на свет наша Анечка, третий ребенок в семье. Какое же это счастье!» — написал мэр в своем телеграм-канале.
Известно, что у Эдуарда Соснина есть еще одна дочь и сын. Оба ребенка учатся в школе «Точка»: девочка — в девятом классе, мальчик — в пятом.
Напомним, Эдуард Соснин возглавил мэрию Перми в августе. После его прихода в администрации сократили более 200 чиновников.
Как писал «ФедералПресс», недавно губернатор Прикамья Дмитрий Махонин крестил сына в старинном храме в Чердыни.