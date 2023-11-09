10:48 (мск), источник: Комсомольская правда
Сергей Бурцев стал министром молодежной политики Самарской области
В Самарской области создают министерство молодежной политики региона.
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Губернатор Самарской области продолжает формировать областной кабинет министров. Так, Дмитрий Азаров назначил Сергея Бурцева министром молодежной политики региона.
На личной встречи они обсудили процесс формирования нового органа. Сергей Бурцев сообщил губернатору о подготовке структуры министерства молодежной политики региона и представил готовое положение о его создании. На данный момент оно входит в региональное министерство образования и науки Самарской области в статусе департамента. Во время встречи Дмитрий Азаров подписал соответствующие документы.
— Уже с 1 января 2024 года все полномочия в полном объеме будут переданы в созданное министерство, — подчеркнул Сергей Бурцев.
Глава региона поручил завершить все организационно-правовые вопросы до конца текущего года. В заключение встречи, губернатор утвердил Сергея Бурцева в статусе руководителя нового ведомства, пожелав ему успехов в решении задач в статусе министра молодежной политики.