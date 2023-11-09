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11:36 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Путин утвердил мастер-планы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре

Перечень поручений по итогам совещания утвердил Президент РФ.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, сообщает Kremlin.ru.

Глава страны утвердил мастер-планы развития городов ДФО, в том числе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

«Утвердить планы комплексного социально-экономического развития Владивостокской, Нерюнгринской, Хабаровской городских агломераций, городских округов Благовещенск, Белогорск Амурской области, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, городского поселения Краснокаменск Забайкальского края, Арсеньевского, Уссурийского городских округов», — сообщается в Перечне поручений.

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