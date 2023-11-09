11:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Президент Путин назначил в Челябинской области 18 новых судей
В суды Челябинской области получили назначения 18 судей.
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В Челябинской области назначили новых судей. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, Александр Черноротов стал зампредседателя Челябинского гарнизонного военного суда.
Судьями Челябинского областного суда назначены Марина Губина, Павел Кутырев и Анна Регир.
В Седьмом кассационном суде будут работать Елена Айранетян, Анна Данилкина, Варвара Лыжина и Татьяна Тиунова.
Кроме того, назначения получили судьи городских и районных судов.
В Верхнеуральском райсуде будет работать Мария Бикбова. Судьей Карталинского горсуда станет Светлана Сысуева, Копейского горсуда — Наталья Литвиненко, Южноуральского горсуда — Валентина Соколова. Назначение в Троицкий горсуд получили Ольга Богдан и Анна Журавель.
Судьей Курчатовского райсуда Челябинска на ближайшие годы стала Ирина Михайлова, судьей Ленинского райсуда — Эльза Бычкова.
Кроме того, разбирать дела в Арбитражном суде будут судьи Елена Кибанова и Денис Колесников.