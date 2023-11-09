Путин рассказал о документах, подготовленных для подписания с Казахстаном

XIX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств проходит в Астане.
«Насколько я знаю, к подписанию по итогам нынешнего форума подготовлен целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 миллионов долларов. Это наглядно демонстрирует, как успешно развиваются российско-казахстанские экономические отношения», — сказал Путин в своем выступлении на форуме.
Он отметил, что на форуме собрались представители более 30 регионов двух стран — руководители органов власти, законодатели, представители министерств и ведомств, бизнеса, научных кругов. По его словам, на сегодняшний день 76 регионов РФ установили прямые партнерские связи с Казахстанскими областями, пополняется и договорная база регионального взаимодействия, насчитывающая более 60 соглашений между правительствами регионов двух стран.
«Во многом благодаря вашей активной и инициативной работе сотрудничество по линии регионов двух наших стран продолжает углубляться, вовлекать новых участников, наполняться конкретным содержанием», — добавил президент России, обращаясь к участникам форума.