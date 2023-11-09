Свердловский губернатор прибыл в Казахстан на совещание с Путиным

В четверг, 9 ноября, стартовал XIX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Открывающие его главы государств — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев — находятся в Астане. Остальные гости расположились в Костанае и участвуют в совещании по видеосвязи. В числе участников — Евгений Куйвашев.
Для Куйвашева это будет уже вторая встреча с Путиным за месяц. Ради первой, 19 октября, он прерывал свой отпуск. Тогда президент проводил в Перми совещание по развитию спорта в стране, Куйвашев был среди докладчиков и выступил с рядом предложений.