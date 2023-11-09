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Палестино-израильский конфликт
11:55 (мск), источник: Ura.ru

Свердловский губернатор прибыл в Казахстан на совещание с Путиным

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прилетел в Казахстан — анонс URA.RU подтвердился. Глава региона находится на совещании с участием президента России Владимира Путина.

В четверг, 9 ноября, стартовал XIX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Открывающие его главы государств — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев — находятся в Астане. Остальные гости расположились в Костанае и участвуют в совещании по видеосвязи. В числе участников — Евгений Куйвашев.

Для Куйвашева это будет уже вторая встреча с Путиным за месяц. Ради первой, 19 октября, он прерывал свой отпуск. Тогда президент проводил в Перми совещание по развитию спорта в стране, Куйвашев был среди докладчиков и выступил с рядом предложений.

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