11:58 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Ратмир Мавлиев рассказал, как идет подготовка к празднованию 450-летия Уфы
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, какие работы ведутся по подготовке к 450-летию города.
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«С ответственными обсудили состояние фасадов домов и административных зданий, рекламных вывесок. Будем приводить их в порядок к юбилею города», — отметил он в своих соцсетях.
В Уфе готовятся к новому дорожно-строительному сезону. Сейчас проводится проектирование обновления тротуаров с озеленением.
Также в центре города начали выполнять формовку деревьев. На месте аварийных будут высажены новые, добавил Мавлиев.