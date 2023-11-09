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11:58 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ратмир Мавлиев рассказал, как идет подготовка к празднованию 450-летия Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, какие работы ведутся по подготовке к 450-летию города.

Источник: соцсети

«С ответственными обсудили состояние фасадов домов и административных зданий, рекламных вывесок. Будем приводить их в порядок к юбилею города», — отметил он в своих соцсетях.

В Уфе готовятся к новому дорожно-строительному сезону. Сейчас проводится проектирование обновления тротуаров с озеленением.

Также в центре города начали выполнять формовку деревьев. На месте аварийных будут высажены новые, добавил Мавлиев.

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