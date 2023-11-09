11:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Президент Путин назначил судей в Волгоградской области
В суды Волгограда и области были назначены новые судьи.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил новых судей в волгоградские суды. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области, были утверждены семь служителей Фемиды.
Судьями Волгоградского областного суда стали Наталья Овечкина и Виктория Рогозина. Судьей Центрального районного суда Волгограда была назначена Элина Вирабова, Волжского городского суда — Анна Гарманова и Евгений Селезнев. Работать в Иловлинском районном суде будет Екатерина Малышкина, в Суровикинском районном суде — Полина Подгорнова.
Напомним, накануне стало известно, что указом президента РФ новые звания получили начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко, а также его заместители Павел Михайлов и Вадим Леншин.