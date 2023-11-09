Путин собирается в Минск на саммит ОДКБ 23 ноября

«Вскоре встретимся в Минске на заседании Совета коллективной безопасности (ОДКБ — Sputnik)», — сказал Путин во время переговоров с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым в четверг в Астане.
Беларусь в 2023 году председательствует в ОДКБ, на 23 ноября в белорусской столице запланирован саммит Организации Договора о коллективной безопасности.
Путин также сообщил, что до конца текущего года пройдет саммит еще одной интеграционной структуры ЕАЭС, он состоится в Санкт-Петербурге. Кроме этого, по словам российского президента, в конце 2023 года пройдет традиционная неформальная предновогодняя встреча лидеров СНГ.
Решение о том, что очередной саммит ОДКБ пройдет в Минске 23 ноября 2023 года, было принято по итогам саммита в Ереване в прошлом году — в 2022 году в организации председательствовала Армения.
Согласно уставным документам организации, итоговый саммит ОДКБ проводится в столице того государства, которое председательствует в текущем году в структуре.
На ереванском саммите президент Беларуси отметил, что на этот раз председательство к Беларуси перешло «в период системного кризиса международных отношений».
В ОДКБ, кроме Беларуси, входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
В предыдущий раз Владимир Путин был с визитом в белорусской столице 19 декабря 2022 года. Тогда он провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они обсуждали стратегические вопросы актуальной повестки дня — экономику и безопасность.
В тот визит Путина в Беларусь вместе с ним прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу.