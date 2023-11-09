«Опасность распространения войны на весь регион становится все более реальной» — Шавкат Мирзиёев о палестино-израильском конфликте

«К сожалению, в результате этого кровавого конфликта жертвами становятся, прежде всего, представители гражданского населения, особенно женщины, дети и пожилые люди. Опасность распространения войны на весь регион становится все более реальной», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Он заявил о необходимости недопущения масштабного конфликта, в которое может перерасти противостояние между двумя странами, и призвал стороны немедленно прекратить боевые действия, начать мирные переговоры и прийти к разумному компромиссу.
«Мы подтверждаем нашу твердую позицию о том, что палестинский народ имеет право, подтвержденное резолюциями ООН — то есть право на создание своего независимого государства», — заявил лидер Узбекистана.
Подчеркивалось, что многонациональный народ Афганистана, который на протяжении веков был соседом Узбекистана, не может оставаться один на один перед лицом сегодняшних сложных проблем.
«Активное вовлечение этой страны в региональные интеграционные процессы является непременным и необходимым условием нашего устойчивого развития», — добавил Шавкат Мирзиёев.
Президент Узбекистана призвал собравшихся увеличить гуманитарную помощь афганскому народу, предложить решения острых социально-экономических проблем в этой стране на основе коллективной ответственности и приемлемых механизмов.