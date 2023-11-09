Песков спрогнозировал скорую нехватку бумаги для обслуживания госдолга США

Таким образом он прокомментировал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» слова журналиста Павла Зарубина о возможности США решить проблему сокращения ресурсов на поддержку Украины выпуском новых наличных средств.
«Я вот только недавно читал, что Соединенные Штаты фактически свыше $200 млн в час тратят на обслуживание своего долга. Бумаги скоро будет не хватать», — сказал Песков.
Накануне Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило сенату об исчерпании своих резервов для гуманитарной помощи Украине. По словам помощника главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки, с февраля 2022 года агентство выделило на гуманитарную помощь Киеву порядка $2 млрд.
До этого, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Киеву и вынуждено сократить военные поставки.
10 октября американское казначейство сообщило о достижении госдолгом США отметки в $33 трлн 513 млрд. Менее чем за месяц рост составил $500 млрд.
Рекорда в $33 трлн американский госдолг достиг 19 сентября, сообщалось в отчете министерства финансов США. В начале июня президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о повышении потолка государственного долга для избежания в стране дефолта.